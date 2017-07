Se billedserie Hovsa-løsninger har kostet børne- og skoleområdet i Allerød dyrt, mener Miki Dam Larsen, der er formanden for Børn- og Skoleudvalget. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Til kamp mod hovsa-løsninger

Allerød - 15. juli 2017

I knap fire år har Miki Dam Larsen (S) været formand for Børn- og Skoleudvalget i Allerød. Det har været en tid med udfordringer og pres på området. Som udvalgsformanden ser det, er der to typer af pres på børne- og skoleområdet, nemlig et økonomisk pres og et politisk pres.

- Hvis vi kigger på skolerne, så er vi nu den kommune i Nordsjælland, der bruger færrest penge per elev i folkeskolen. Det betyder alt andet lige, at man har færre penge i hverdagen til at løse de problemer, der opstår. Når det gælder daginstitutionerne er det sådan, at I Allerød arbejder både mor og far. Så vi skal have fleksible åbningstider og brede tilbud. Det lægger et pres på os om, at vi skal kunne levere den service, der bliver efterspurgt. Vi har arbejdet meget på, at den tidlige indsats skal være i orden, og vi er meget gode til at hjælpe børnene tidligt. Den faglige udvikling går stærkt, så på det punkt er jeg optimist. Men vi strammer skruen, siger Miki Dam Larsen om det økonomiske pres.

Når det kommer til det politiske pres, som området også er under, så handler det set fra formandens stol meget om hovsa-løsninger og løsninger, der ikke er tænkt igennem.

- Det politiske pres stammer fra de uigennemtænkte, større forandringer, og der har børne- og skoleområdet været særlig udsat. Jeg begyndte i 2013 med at sige, at der var et behov for at kigge på skolestrukturen for at forberede os på forandringer. Det var ikke raketvidenskab, at der var behov for det. Men det blev slået hen og slået hen. Det var en kæmpe frustration, for jeg følte, jeg havde været ude i god tid og gøre opmærksom på et problem, men ikke i tide have fået opbakningen til at gøre noget ved det. Så pludselig gik det op for nogen, at der skulle gøres noget, og så kom 2:2-modellen, siger han.

En model, der resulterede i sammenlægning af de fire skoler i midtbyen til to, men fortsat med fire matrikler. Og en model, der skabte stor usikkerhed og frustration hos forældrene, for pludselig vidste de for eksempel ikke, om deres børn skulle gå på den ene eller den anden matrikel efter sommerferien, eller om deres klasser skulle slås sammen.

Det var efter Miki Dam Larsens mening et eksempel på de hovsa-løsninger, der præger byrådets arbejde. Og med et kommunalvalg i sigte frygter han, at der er flere på vej af den slags.

- De giver ikke mening for noget så følsomt og langsigtet som børns udvikling. Der findes ikke noget quick fix, og man skal være forsigtig med at komme med løsninger, inden man har sat sig ind i problemet. Jeg tror, der er behov for ro og tillid på det område.

