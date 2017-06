Syltedronningen udgiver bog

Af Palle Høj Læsere af Frederiksborg Amts Avis er bekendt med Helena Grayston, som under navnet »Syltedronningen« hver måned skriver om at sylte bær, frugter og grøntsager - hele året rundt. Nu har hun skrevet sin første bog, også med titlen »Syltedronningen« og undertitlen »Moderne syltning til alle måltider«.

Bogen er et overflødighedshorn af opskrifter, tips og inspiration til de, der gerne vil sætte kolorit på måltiderne derhjemme, måske endda med råvarer fra egen have.

- Bogen rummer over 50 opskrifter, som er nogle af mine favoritter, og som jeg selv har udviklet og dertil et par stykker, som jeg har adopteret fra England og ændret lidt på, når det gælder mængden af sukker og eddike, fortæller Helena Grayston til Frederiksborg Amts Avis.

Uden at være en håndbog rummer bogen en praktisk del, der fortæller om de mest basale ting i forhold til henkogning, holdbarhed, hygiejne og små fif om krydderier, der er meget vigtige for at give syltningen et moderne pift.

- Bogen henvender sig både til nybegyndere, der er nysgerrige og gerne vil prøve at sylte. Det er nok den primære målgruppe, men bogen henvender sig også til de, der i forvejen kan håndværket, men måske gerne vil have noget inspiration til deres egne opskrifter, siger Helena Grayston med henvisning til, at hun i sine opskrifter forsøger at give syltningen et lille nyt tvist.