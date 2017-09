Se billedserie I 2009 meldte de første symptomer sig, og i 2011 fik Martin Wolffbrandt konstateret sclerose. En sygdom der endnu ikke kan kureres eller behandles med medicin.Foto: Allan Nørregaard

Sygdommen kom snigende

Allerød - 08. september 2017 kl. 05:19 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De første symptomer på, at noget ikke var, som det skulle være, kom i 2009. Når Martin Wolffbrandt var ude i haven sammen med sin tre-årige søn, kunne han ikke længere løbe rundt om huset og fange ham. Det var balancen, den var gal med. Hvilket flere af hans venner også lagde mærke til, da han skulle holde tale til sin gudsøns konfirmation.

Han var også mere træt, end han plejede.

- Det kom selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden, men det kom snigende. På et tidspunkt begynder man at lægge nogle ting sammen, og når man så får diagnosen, er der en masse ting, der falder på plads, fortæller Martin Wolffbrandt, som fik diagnosen primær progressiv sclerose i 2011.

Mange har spurgt, om ikke diagnosen dengang slog ham helt ud. Men sådan var det ikke.

- Min mor har sclerose, så det kom ikke fuldstændig bag på mig. Og jeg havde en ide om, hvad det kunne være, da jeg gik til lægen. Min mor har levet med sygdommen i mange år, og det er måske også det, der har været med til at gøre mig lidt mere rolig. Jeg ved jo ikke, om mit udvikler sig som hendes. Men det er det billede, jeg har, så det er ikke fordi, jeg frygter at ende i en kørestol i morgen, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

I dag er Martin Wolffbrandt 49, og fra han fik diagnosen i 2011 til nu, har sygdommen udviklet sig yderligere. Symptomer som træthed og dårlig balance er blevet mere tydelig. Talen er også påvirket.

- Jeg taler væsentligt mere utydeligt, end jeg gjorde for 10 år siden, siger Martin Wolffbrandt, der har været igennem grundige overvejelser i forhold til at træde offentligt frem med sin sygdom.

- Jeg er nået frem til, at det at turde vise en svaghed også kan være en styrke. Og hvis jeg går usikkert eller taler utydeligt, så ved folk nu, er det er på grund af sclerosen og ikke fordi, jeg er fuld, siger han.

Hjemme hos familien i villaen i Blovstrød er der også ting, som har ændret sig med sygdommens indtog.

- Jeg var ikke som udgangspunkt den store havemand. Men i dag er det fuldstændig sikkert, at det er min kone, Caroline, der klipper hækken. De hårde fysiske ting, dem må jeg springe over, siger Martin Wolffbrandt, der har siddet i byrådet de sidste fire år.

Derudover arbejder han i et flexjob som it-konsulent hos NNIT.

Martin Wolffbrandt tænker ikke så meget på, hvad fremtiden bringer.

- Det er ikke sådan, at jeg har en angst eller en frygt for fremtiden. Slet ikke. Men jeg kan godt forstå, hvis nogen kan have det sådan, siger han.

Til gengæld er noget af det, han har det rigtig svært med i forhold til sygdommen, at den har taget nogle af hans kendetegn fra ham.

- Jeg har altid været et musikalsk menneske. Og sådan noget som at fløjte en melodi det kan jeg ikke mere. Det, synes jeg faktisk, er noget af det, der er svært ved at blive ramt af denne sygdom. At de kendetegn, man havde, bliver taget fra en. Jeg kunne også holde en god tale. Og jeg kan stadig holde en tale, men jeg skal have det skrevet ned og forberedt nu. Jeg kommer heller aldrig mere i fuld fart i sidste minut, som jeg ellers var kendt for. Jeg kommer i roligt tempo 10 minutter før. Det gjorde jeg aldrig før, siger Martin Wolffbrandt og tilføjer:

- Det er ligesom noget af ens personlighed, der forsvinder, og det har været hårdt. Noget af det, man ved man kan, det kan man pludselig ikke længere. Men så må man ligesom opfinde sig selv på ny og finde nye ting. Sclerose er ikke en sygdom, man dør af, men en sygdom man skal leve med, så man må finde ud af, hvordan man så gør tingene.

Der findes ikke noget medicin, der kan behandle primær progressiv sclerose. Heller ikke medicin, som kan genoprette de skader, der er sket.

På søndag samler Scleroseforeningen for anden gang ind til forskning sammen med gigtforeningen. Martin Wolffbrandt er indsamlingskoordinator i Allerød.

- Man ved endnu ikke, hvorfor folk får sclerose, og man ved ikke, hvordan man kan kurere det. Vi samler ind til forskning for at få løst den gåde, siger han og slutter af med en opfordring:

- Hvis du kan stå på et ben eller løbe en tur, så gør det. For der er ingen garanti for, at du kan gøre det til evighed. Det var ikke så tit, jeg løb en tur, men jeg ville jo frygtelig gerne kunne gøre det i dag.

Der er indsamling søndag den 10. september mellem klokken 10 og 16. Man kan melde sig som indsamler på viståropforhinanden.dk. Der er også brug for frivillige til at være på indsamlingsstederne i Blovstrød, Lynge og Lillerød. Hvis man vil hjælpe med den tjans, skal man ringe til Martin Wolffbrandt på 2523 1891.