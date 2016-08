Se billedserie Allerød på X og Tværs begyndte Aktiv Fritid og sluttede med Lynge Byfest. Tilsyneladende den rigtige rækkefølge. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Succes for hele festugen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Succes for hele festugen

Allerød - 30. august 2016 kl. 06:43 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke kun Lynge Byfest, der blev en succes. Arrangørerne bag hele Allerød-festugen mener nu at have fundet den helt rigtige model ved at starte med Aktiv Fritid på gågaden i Allerød om lørdagen og slutte med Lynge Byfest i weekenden ugen efter. Sidste år, da Allerød på X og Tværs for første gang løb af stabelen, begyndte man med byfesten i Lynge og fortsatte med arrangementerne i Allerød. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Men det var bedre i år, sikkert fordi Aktiv Fritid, hvor alle foreningerne stiller sig frem, ligesom er den trompet, der sætter det hele i gang. »Kom og se, hvad vi har« siger foreningerne, og i år var der rigtigt mange af dem i Allerød forrige lørdag, siger Jørn Winther Jepsen, der er medlem af styregruppen bag Allerød på X og Tværs.

- Fredag aften var jeg til Overjive på Allerød Bibliotek, og der var god gang i den og mange mennesker tilstede. Et par af dem fortalte, at de allerede havde været til flere arrangementer, og det får mig til at tro, at vi er på rette vej, siger Jørn Winther Jepsen.

Han får medhold af Knud Rasmussen, der også er medlem af stgregruppen, men med speciel vægt på Lynge Byfest, der blev afviklet fredag-søndag - samtidig med at arrangementerne i »selve« Allerød kulminerede med bl.a. Stafet for Livet på Skovvang Stadion.

- Vi havde langt flere besøgende til Lynge Byfest, end vi plejer. Det var tydeligt at se allerede fredag aften til koncerten med Sussi og Leo. Vi har jo fri entré, så det er svært at gøre op, hvor mange, der møder frem, men her var der ingen tvivl. Og så er det jo fint, at mange bliver på festpladsen og spiser efter koncerten, fortæller Knud Rasmussen.