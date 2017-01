Store forventninger til nyt byggeri

Den eneste, der havde det varmt, da der mandag eftermiddag var rejsegilde på nybyggeriet Julemosen i Lynge, var den helstegte pattegris, der lå og sydede på grillen, mens gæsterne ankom. Ved siden af den stod formanden for Allerød Almennyttige Boligselskab, Gurli Nielsen, som allerede har oplevet en stor interesse for de 69 boliger, der er fordelt på otte rækker af huse og har et fælleshus i midten.

- Jeg har mærket en meget stor interesse for byggeriet. Folk er interesserede, og der er mange, som har ringet mig op for at spørge, hvordan de kommer i betragtning til en af boligerne, fortalte hun, inden hun begyndte den officielle talerække og blandt andet bød velkommen til måske kommende beboere.

- Der har jo længe været et stort behov for bedre og mere varierede boliger, særligt for vores ældre og børnefamilier, hvis livssituation ændrer sig. Derfor skal vi også bygge almene boliger og derved sikre en boligudbygning i balance. For der er behov for både små og større boliger, og en hensigtsmæssig blanding af private og almene boliger, sagde han og understregede, at det også handler om at få skabt mere liv i kommunens lokalsamfundet.