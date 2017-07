Se billedserie Coding Pirates vil med leg og læring klæde børn og unge på til det 21. århundrede. Pressefoto Foto: Benjamin Pomerleau

Send til din ven. X Artiklen: Stor interesse for kodende pirater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor interesse for kodende pirater

Allerød - 27. juli 2017 kl. 09:33 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmedlem og pædagogisk konsulent i Furesø Kommune Nikolaj Bührmann blev tidligere på sommeren valgt som formand, eller kaptajn, som de kalder det, for Allerøds nystiftede lokale afdeling af Coding Pirates. Der er tale om et nyt klubtilbud til børn og unge i alderen syv-17 år, hvor de på en kreativ og legende måde vil lære om programmering, spiludvikling, 3d-print og robotteknologi, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Klubaftenerne kommer til at foregå på Allerød Bibliotek fra september/oktober måned, aftalerne er endnu ikke helt på plads, men allerede nu er tilslutningen så stor, at piraterne ser ud til at lægge ud med hele tre hold om ugen.

Ved en besøgsdag for Coding Pirates på biblioteket i juni deltog 100 børn og deres forældre, og nu tæller den lokale afdeling allerede 60 børn og unge mellem syv og 17 år, som vil være aktive, og 30 frivillige, som vil være undervisere eller facilitatorer, hvilket betyder, at man har måttet oprette en venteliste for de frivillige.

- Det er som at gå til fodbold, i ungdomsklub eller i musikskole, at man også kan gå til Coding Pirates, det er et fritidstilbud som alt andet, siger Nikolaj Bührmann, der også er initiativtager til lokalafdelingen i Allerød.

Han uddyber:

- Coding Pirates forsøger at gøre op med den klassiske forståelse af, hvordan man lærer it. Vi forsøger at gøre det på de unges præmisser, at det skal være leg, der driver. Det vil ikke være undervisning i traditionel forstand, men et læringsmiljø hvor de voksne i høj grad kommer til at facilitere læringsprocesser, så børnene lærer af hinanden.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.