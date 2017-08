Stor donation fremmer skulpturparken

I flere år har Kjeld Schouboe og Jørgen Warberg drømt om at skabe en skulpturpark i og omkring tennisanlægget på Rørmosevænget. Og med en stor donation fra enken til billedhugger og maler Karl Aage Riget ser drømmen nu ud til at blive en realitet.

Det sker ud fra et ønske om at fremme bestræbelserne på at skabe en skulpturpark med værker af betydningsfulde danske og internationale kunstnere, fortæller Kjeld Schouboe, der er formand for Skulpturparken Allerød og i øvrigt indehaver af en stor, privat kunstsamling.

- Jeg har jo beskæftiget mig med kunst som en hobby i mange år og har gode venner indenfor kunstverdenen. Blandt andet Vibeke Riget, og hun synes, vores ide er så glimrende, at hun gerne vil støtte den. Derfor, synes hun, vi skulle have skulpturerne og stille dem op herude. I stedet for at sælge dem vil hun hellere give dem væk, mens hun lever, så de bliver bevaret rigtigt, og så nogle får lov til at kigge på dem, siger han.