Støjvold skal snart være færdiggjort

Henri Bornstein fra Facebook-gruppen fik efter byrådsmødet lov til at stille spørgsmål til borgmesteren. Han fortalte, at 3200 mennesker i området ved motorvejen er ramt af en meget voldsom overskridelse af støjgrænsen, og at det kun var blevet værre gennem de 10 år, som støjvolden har eksisteret.

Inden da havde Henri Bornstein takket Nye Borgerlige for - tidligere på byrådsmødet - at have bedt sagen behandlet. Partiet ønsker at støjvolden langs Hillerødmotorvejens østlige side skal være sammenhængende og 11 meter høj på hele strækningen fra afkørsel 11 (Nymøllevej) til afkørsel 12 (Kollerødvej) og have »kraver«' ved de to afkørsler. Dertil kommer yderligere undersøgelse bl.a. af, om der med fordel kan anlægges støjvold længere nord på end til Kollerødvej for at afhjælpe støjen på Møllemosen mv.