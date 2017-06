Se billedserie Ministeren forlod ministerbilen og kørte fra Integrationshuset til Café l?Oase på en af de gule cykler fra Center Sandholm sammen med borgmesteren. Foto: Allerød Kommune

Støjberg så på integrationsindsats

Allerød - 16. juni 2017 kl. 12:56 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) var onsdag aften på besøg i Allerød for at se på kommunens arbejde med modtagelse og integration af flygtninge. Til mødet viste borgmester Jørgen Johansen (K) ministeren de vigtigste dele af kommunens integrationsarbejde, som består af byrådets strategi for modtagelse og integration af flygtninge, det frivillige engagement i kommunen samt Allerød Uddannelsen. Centralt for al arbejdet er Integrationshuset, hvor en stor del af besøget foregik, skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

I Integrationshuset mødte ministeren blandt andet Jan Mohammed, som kom til Allerød som flygtning i august 2013. Han er i dag i fast arbejde hos ATP IT, og husker stadig tydeligt, hvordan det var at starte på en dansk arbejdsplads:

- Arbejdsmarkedet er meget anderledes i Danmark end dét de fleste flygtninge kommer fra, og i starten kan der opstå mange misforståelser, fordi sproget ikke er godt nok. Derfor er det så vigtigt med sproget - og det lærer du bedst ved at komme i gang med job eller uddannelse blandt andre danskere, sagde han.

- Det har været spændende at se, hvordan en kommune som Allerød kan få succes med at gøre en særlig integrationsindsats, bl.a. ved at samarbejde med virksomheder som ATP, der tager medansvar og stiller krav til de flygtninge, de tager ind, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og fortsætter:

- Jeg synes, jeg har fået bekræftet, at det er den rigtige vej, vi går, når vi nu sætter flygtninge i gang ude på virksomhederne, så snart de har fået bolig i en kommune. Som vi også hørte det fra den afghanske flygtning Jan Mohammed, er det blandt gode kolleger, man lærer sproget og lærer de danske normer og værdier at kende.

Borgmester Jørgen Johansen glædede sig over at kunne vise de gode resultater frem.

- Det er vigtigt, at vi som kommune synliggør og får sat fokus på det gode arbejde med at integrere vores nye medborgere. Som borgmester hører jeg ofte, hvor glade de er for at være kommet til Allerød, og det mener jeg hænger sammen med, at vi stiller krav fra dag ét.