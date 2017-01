Se billedserie Fighterne deltager på hold a 10 til 15, der går eller løber i 24 timer.

Send til din ven. X Artiklen: Stafet for livet starter op med ny formand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stafet for livet starter op med ny formand

Allerød - 13. januar 2017 kl. 05:25 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2015 startede Stafet for livet op i Allerød, og i år er byen klar til for tredje gang at afvikle stafetten. Det bliver med byrådsmedlem Henriette Gedde (S) i front som ny formand. Hun har valgt at kaste sine kræfter ind i det, fordi hun synes, det er et rigtig godt initiativ.

- Jeg synes, det er fantastisk, at man i sådan et fællesskab kan få stablet så stor en begivenhed på benene. Det, jeg selv oplevede til mit allerførste infomøde, var et fantastisk engagement og begejstring over at skabe det her i fællesskab. Man er jo rigtig mange, og det er en meget bred sammensætning af mennesker, der involverer sig i det her, siger Henriette Gedde om sit engagement i begivenheden, der støtter op om, hvor svært det er at have haft kræft, at have kræft eller at være pårørende.

Målet for arrangementet i Allerød i 2017 er at gøre det til en endnu større succes, end det har været de to foregående år. Blandt andet derfor er der brug for flere frivillige til planlægning og afvikling af projektet.

Stafet for livet 2017 afvikles den 26. til 27. august, og alle, der er interesserede i at medvirke til at få arrangementet på skinner, kan møde op til opstartsmøde på tirsdag den 17. januar. Det er fra klokken 18.30 til 21 i cafeteriaet på Skovvang Stadion.

Interesserede må gerne tilmelde sig på forhånd, men kan også bare møde op. Formand Henriette Gedde kan kontaktes på mail henriette.gedde@gmail.com eller på telefon 5357 5452.