Står sammen om en stærkere bymidte

Allerød - 19. august 2017 kl. 05:29 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere på ugen præsenterede styregruppen for et kommende Allerød Byforum sine tanker om at styrke bymidten for politikere og forvaltning. Mødet gav grund til at tro, at tankerne om at skabe et samarbejde mellem kommunen, handelslivet, ejerforeningen i bymidten og kulturlivet er godt på vej til at kunne blive til virkelighed.

- Det er vigtigt at slå fast, at handelsforeningen og ejerforeningen har en rigtig stor interesse i at arbejde for mere liv i bymidten, og det kræver så også et kommunalt engagement. Vores opfattelse efter mødet var, at de politiske repræsentanter var meget positivt interesserede i det og kan se behovet for, at parterne får etableret det her samarbejde. Nu er vi på den samme vej og går ud af den, siger Johnny Lehmann, der er formand for Ejerforeningen bymidten i Allerød og med i byforums styregruppe.

Den opfattelse er korrekt, fortæller borgmester Jørgen Johansen (K), der også deltog i mødet.

- Der er ingen tvivl om, at vi som politikere over en bred kam er interesserede i at få liv til bymidten og at træffe beslutninger, som kan støtte op om det. Når det er sagt, så er det jo vigtigt, at alle byder ind og er med til at løfte udfordringen. For sammen kan vi nå større resultater end hver for sig, siger han og henviser dermed til både handelslivet, kulturlivet, ejerforeningen og i den grad også borgerne.

- Vi skal have en by, man får lyst til at opholde sig i, og vi skal være gode i konkurrencen mod de byer, der er omkring os. Det bliver vi kun, hvis vi løfter i flok.

Dermed ser alle parter ud til at være enige om udgangspunktet, og lige nu bliver der arbejdet med at få formalia på plads, blandt andet ved at etablere det juridiske skelet.

- Handels- og ejerforeningen har det klare mål at få styrket bymidten, og begge kommer med økonomiske bidrag samt andre bidrag som vores arbejdskraft og viden. Oplægget lige nu er, at der bliver etableret et byforum, en forening med noget økonomi, som den kan administrere. Tanken er, at der ansættes en city-manager/en projektstyrer, eller hvad man nu vil kalde det, ligesom der nedsættes nogle tema-arbejdsgrupper, fortæller Johnny Lehmann, der ser frem til at få sat Allerød Byforum i søen.

