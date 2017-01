Se billedserie Den danske ambassade i Tokyo har Niras allerede været involveret i. Foto: Mikkel Bramsen

Send til din ven. X Artiklen: Spektakulære opgaver venter i udlandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spektakulære opgaver venter i udlandet

Allerød - 23. januar 2017 kl. 05:27 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I snart elleve år har bygningsingeniørerne fra NIRAS' været husrådgiver for Udenrigsministeriet og hjulpet med at udbygge og vedligeholde ambassader, konsulater og chefboliger på steder som Ankara, Beijing, Buenos Aires og Tokyo.

Og samarbejdet fortsætter, for Niras har som underrådgiver til arkitekthuset Friis og Moltke i en fireårig-rammeaftale fået ansva­r for bygningssyn og renoveringsprojekter samt om-, til- og nybyggeri på Udenrigsministeriets stats­ejede ejendomme i udlandet.

Udbuddet var delt op i fem delaftaler, hvoraf de tre var geografiske: 1: Asien, Australien og New Zealand samt Nordamerika, Mellemamerika og Sydamerika, 2: Europa og 3: Afrika og Mellemøsten. Den fjerde delaftale gjaldt fredede og bevaringsværdige ejendomme og den femte ejendomme med en særlig bevaringsværdig dansk arkitektur.

Niras blev nummer et i forhold til både fredede og bevaringsværdige ejendomme og ejendomme med særlig bevaringsværdi dansk arkitektur. I kategori et og tre blev virksomheden nummer to.

- Vi bød på fire af de fem delaftaler, og vi vandt to første- og to andenpladser. Det, synes vi selv, er et rigtigt flot resultat, som vi håber, der kommer en masse nye spændende opgaver ud af ude i verden, siger Mikkel Bramsen, der er projektleder i Niras.

Udenrigsministeriet tildeler opgaverne efter kaskade-princippet, som betyder, at opgaven går videre, hvis vinderen af udbuddet allerede er i gang med to opgaver. Derfor forventer virksomheden også, at de to andenpladser kaster opgaver af sig. Og ifølge Mikkel Bramsen kan Niras se frem til nogle spektakulære opgaver.

- Vi vandt de to mest spændende kategorier med fredede og bevaringsværdige bygninger, så derfor får vi de mest spektakulære opgaver, siger han og glæder sig til at se, hvilke destinationer rammeaftalen vil byde på.