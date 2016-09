Foto: Allan Nørregaard

Småjobs bliver til fuldtidsarbejde

Allerød - 16. september 2016

Småjob på ned til få timer ugentligt kan være en genvej til et fuldtidsarbejde. Det er Allerød Kommunes erfaring efter et års arbejde med kontanthjælpsmodtagere i Beskæftigelsesministeriets projekt »Dag til dag-job«.

Formålet er at give kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i adskillige år mulighed for at komme tættere på arbejdsmarkedet, samtidig med at virksomheder får hjælp til at løse mindre opgaver som for eksempel malerarbejde, pakkeopgaver og sæsonhjælp.

- Min opgave er at matche kontanthjælpsmodtagere og virksomheder, så både kemi og kompetencer passer sammen. Det handler i høj grad om rette mand på rette sted, siger projektleder Eva Brammer Hansen fra Allerød Kommune om projektet.

- Virksomhederne har et reelt behov for arbejdskraften. Det betyder, at borgeren føler sig anerkendt, får et netværk og mange gange en anbefaling. I de bedste tilfælde fastansætter virksomheden borgeren, siger Eva Brammer Hansen.

For de deltagende kontanthjælpsmodtagere gælder det, at de skal leve op til en række krav om at være parat til et arbejde. Og virksomhederne, der melder sig, har typisk store sæsonudsving eller mangler af andre årsager pludselig en halv medarbejder. Der er ofte tale om jobs, som kræver ufaglært arbejde. Fra administrative opgaver over rengøring til håndværksopgaver.

Centralt for ordningens succes er det, at kontanthjælpsmodtagerne kan tjene penge på disse småjob. Projektets deltagere beholder omkring 85 kroner pr time.

- For virksomhederne, som stiller dag til dag-job til rådighed for målgruppen, kan der være flere gevinster, og det styrker sammenholdet i virksomheden, at de ansatte er fælles om at hjælpe andre. Tilsammen løfter det beskæftigelsesmulighederne for flere med det perspektiv, at nogle på sigt vil kunne blive helt eller delvis selvforsørgende, siger Klaus Fisker (R), formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Målet er, at en stor del af borgerne i projektet skal have en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, når projektperioden slutter med udgangen af i år.