For to år siden protestrede børn og forældre foran Rådhuset mod besparelser på skoler og daginstitutioner. Foto: Lars Skov

Skoleområdet skabte spydig byrådsdebat

Allerød - 28. februar 2017 kl. 21:10 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hårde ord fløj gennem byrådssalen, da det blev besluttet, at skoleområdet skal have 19 millioner til læringsmiljøer på hele børne- og ungeområdet. I efteråret vedtog byrådet en budgetkorregering på skoleområdet, som betød, at skolerne pludselig havde færre penge, end skolerne havde regnet med.

Men nu er der et overskud på omkring 14 millioner i kommunekassen. Derfor har skolebestyrelserne anmodet om at få tildelt penge til at forbedre skolernes læringsmiljøer.

- Vi (skolebestyrelserne, red) mener, at en tilbagebetaling af budgetkorregeringen fra 5. september 2016, som byrådet vedtog som følge af betalingen til Allerød Privatskole, kun vil være rimelig. Reguleringen kom efter, at hele fagfordelingen og alle skemaer var blevet fastlagt og alle lærere ansat ved skolestart 2016-17, skrev skolebestyrelserne fra Kratbjerg Skole, Lillevang Skole, Blovstrød Skole, Maglebjerg Skole og Lynge Skole blandt andet i deres fælles brev til byrådet.

På byrådsmødet torsdag skulle byrådet derfor beslutte, om skolerne skulle have tilbageført budgetregulerede midler fra 2016 på omkring tre millioner kroner til drift, og hvorvidt børne- og ungeområdet som helhed skulle have bevilliget 16 millioner kroner yderligere til læringsmiljøer. Det stemte de fleste ved byrådsmødet ja til.

- Vi fra Enhedslisten er glade for, at det her er kommet på dagsordenen. Vi var jo oprindeligt de eneste, der stemte imod reguleringerne i første omgang. Vi er nogle, der arbejder i skolevæsenet, og det er rart at have økonomien på plads, før skoleåret starter, det var ikke tilfældet, da dette skoleår startede, og det ser jeg som en fejl, sagde Rasmus Keis Neerbek (Ø) blandt andet.

Men byrådet skal huske, at det er en midlertidig løsning på problemet, påpegede SF.

- Det er bedre end ingenting, men lad os være ærlige. Det her løser ingenting. Byrådet får en kommunikationsmæssig udfordring, når man giver ekstra penge til skolerne nu, for til næste år skal vi igen finde besparelser på skoleområdet. Du kan lægge glasur og krymmel på en lort, men når du er igennem glasuren, så er det stadig en lort, sagde Nikolaj Bührmann (F).

Alle byrådsmedlemmerne var enige om, at penge til skoleområdet var en god idé, men hvor hurtigt, forslaget skulle godkendes, var der uenighed om. Derfor stemte Nye Borgerlige imod forslaget med den begrundelse, at pengene bliver bevilget, inden analyserne på skoleområdet er færdiggjort.

- Nu bruger vi tre millioner kroner på at rulle besparelser tilbage på skoleområdet. Det er en god idé, men hvorfor ser man ikke på andre områder, fx ældreområdet. Er det fordi, at skolebestyrelserne er gode til at råbe højt, og det er de ældre ikke?, sagde Jesper Hammer (D) blandt andet.

Men holdningen hos Nye Borgerlige passede ikke John Køhler fra Lokallisten Allerød-Sjælsø.

- Der er ikke hoved og hale i den argumentation. Det handler om at stikke ud og mene noget andet for at komme i avisen, sagde John Køhler blandt andet som svar på det, Jesper Hammer havde sagt.

Og John Køhler var ikke den eneste, der havde en kommentar at tilføje.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at Jesper siger, at vi tager en beslutning, inden der er klarhed over analyserne. Selvfølgelig gør vi ikke det, sagde Miki Dam Larsen (A), der er formand for Børn- og Skoleudvalget.

Men så kom John Jensen (D) på banen.

- Vi driver politik ud fra, hvad, vi mener, er rigtigt, så skal vi ikke lade være at tale om, hvem der gerne vil i avisen? Vi er endt i den her situation, fordi der er taget nogle rigtig dårlige beslutninger, så lad os nu tage det stille og roligt, sagde John Jensen.

- Man ved, at man har ramt Nye Borgerlige, når John Jensen, den gamle håndboldangriber, bliver sendt afsted. I får aldrig noget igennem, fordi I ikke respekterer os andre, svarede John Køhler.

Til det svarede John Jensen: - Der er en ting, vi er meget stolte af. Det er, at vi sikrede, at du ikke blev borgmester, sagde John Jensen til John Køhler som det sidste, inden der skulle stemmes.

Da byrådet endelig skred til afstemning, stemte alle i byrådssalen for, pånær Nye Borgerlige, som stemte imod, og Enhedslisten, som ikke var tilstede i salen, da der var afstemning.

Efter byrådsmødet udsendte Allerød Kommune en pressemeddelelse, hvor borgmester Jørgen Johansen (K) kommenterede afgørelsen.

- Forudsætningen for at imødekomme skolebestyrelsernes ønske er, at der er tale om éngangsinvesteringer og ikke nye varige driftsmidler. Vi efterkommer ikke kun skolebestyrelsernes ønske, men aktiverer yderligere 16 millioner kroner til læringsmiljøer på hele børne- og ungeområdet.