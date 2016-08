Se billedserie Efter frokost var det eleverne i udskolingen, der var til foredrag om, hvordan trivsel og brugen af mobiltelefoner kan hænge sammen. Om formiddagen havde mellemtrinnet været til foredrag, og onsdag aften var det forældrenes og lærernes tur. Foto: Kim Rasmussen

Skolen snupper mobilen i timerne

Allerød - 01. september 2016

Når eleverne i 7. til 9. klasse på Blovstrød Skole møder i skole torsdag morgen, bliver de bedt om at aflevere deres mobiltelefoner ved timens start. Og da SFO'en var tilbage på fuldt blus efter sommerferien, var den ugentlige spilledag afskaffet.

Mobiltelefonerne fylder for meget på Blovstrød Skole. Både i undervisningen og i frikvartererne. Derfor strammer skolen nu op og laver nye regler for brugen af telefoner når eleverne er i skole. Eller genindfører snarere gamle regler, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Lige siden mobiltelefonerne kom, har vi haft regler om, at de skulle være på lydløs og ikke synlige i timerne. I begyndelsen samlede vi dem også ind. Det holdt vi så op med på et tidspunkt, fordi telefonerne også skulle bruges i undervisningen. Men sidste skoleår var udmeldingen fra udskolingslærerne, at eleverne er for meget på, og at der sker for meget på telefonerne i timerne. Step ét i forhold til det er så, at vi i udskolingen har aftalt at gå tilbage til den gamle regel om, at telefonerne bliver samlet ind i timerne. Og på mellemtrinnet ser vi det an, siger Kirsten Andersen, der er skoleleder på Blovstrød Skole.

- Vi skal også have en periode, hvor der er helt mobilfrit på skolen, fra man kommer, til man går hjem. Men der skal vi have elevrådet med ind over, siger hun.

Processen med at ændre elevernes mobilvaner blev sparket i gang onsdag, da Søren Hebsgaard, som er ekspert i digitalt brug og trivsel, holdt foredrag om netop det emne. Først for mellemtrinnet, så for udskolingen og endelig om aftenen for forældre og lærere.

Selvom Søren Hebsgaard har beskæftiget sig med emnet i fem år og har holdt masser af foredrag, så var det i går første gang, han holdt foredrag på mellemtrinnet, som dækker 4. til 6. klasse. Sædvanligvis er det udskolingseleverne og gymnasieelever, han er ude at tale med.

- Jeg synes, det er rigtig godt, at Blovstrød Skole tager fat i det så tidligt. Jeg holder jo også foredrag på gymnasier, og eleverne der er aldrig blevet tvunget til at tænke over de her ting. Mange skoler har tænkt, at eleverne selv kan styre deres brug af mobiltelefoner, så når de kommer i gymnasiet har de ikke lært at koncentrere sig om noget i 20 minutter, for slet ikke at tale om i en time, siger han og fortsætter:

- Koncentrationen er en muskel, der skal trænes, og hvis ikke den bliver det, så går det galt. Jeg mener, at børn skal lære de her ting, og at det er de voksnes ansvar at lære dem det. Og som støtte til forældrene er det rigtig godt, at skolen tager et ansvar og har en holdning.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.