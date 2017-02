Se billedserie - Det er verdens mest spændende arbejde at være skoleleder. Jeg kan ikke forstå, at der ikke er flere, som gerne vil være det, siger Mads Ingvardsen, der startede som skoleleder på Lillerød Skole og nu er distriktsskoleleder på Lillevang Skole. Foto: Kim Rasmussen

Skoleleder i orkanens øje

Allerød - 03. februar 2017 kl. 05:28 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udfordringerne lod ikke vente på sig, da Mads Ingvardsen i sommeren 2014 satte sig i stolen som skoleleder på Lillerød Skole. En helt ny folkeskolereform skulle implementeres, og efter tre måneder blev skoleområdet i Allerød Kommune ramt af besparelser, som betød afskedigelser.

I hans andet år som skoleleder havde Lillerød Skole en af hovedrollerne i et drama om skolelukning, hvor skolen længe så ud til at ende med sorteper.

Sådan gik det som bekendt ikke, men lige nu er strukturen for den sammenlagte Lillevang Skole, der kom i stedet, den store udfordring for Mads Ingvardsen. Han blev i sommer ansat som distriktsskoleleder for Lillevang Skole, og da skolebestyrelsen i sidste måned offentliggjorde beslutningen om, at afdeling Skovvang fremover skal rumme indskolingen, mens afdeling Lillerød skal fungere som udskoling, resulterede det i et ramaskrig fra en gruppe meget vrede forældre, der i både læserbreve, kommentarer og indlæg på Facebook har haglet den beslutning ned.

Men med de udfordringer skolen står med, synes Mads Ingvardsen, at det er en god struktur, der er valgt.

- Den har både et økonomisk og et pædagogisk afsæt. Vi vil gøre noget, der er pædagogisk robust til fremtiden. Nogle af intentionerne i folkeskolereformen, for eksempel samarbejde med eksterne parter, bedre trivsel og bedre faglighed, opnås bedst med tre, fire eller måske fem spor på hvert klassetrin. Det gør det nemmere at planlægge for eksempel understøttende undervisning og at få dynamik ind i undervisningen, siger distriktsskolelederen, der understreger, at medarbejderne spiller en ekstremt vigtig rolle.

- Da vi spurgte personalet om den bedste struktur, ville de blandt andet gerne arbejde med årgangsteams, som vi har valgt. Det vil sige, at man som lærer på for eksempel femte årgang har sin primære gang hos de fire klasser der. Ét team på årgangen i stedet for to to-sporede afdelinger giver større sparring og mere dybde i arbejdet. Vi kan fordele lektionerne, så man i høj grad underviser i sine linjefag, og at arbejde med sin kernefaglighed er det, man gerne vil. Lærere kan gøre størst forskel, der hvor de har deres faglige og personlige kompetencer, siger han.

Læs hele interviewet med Mads Ingvardsen i Frederiksborg Amts Avis fredag.