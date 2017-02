Møderne skal blandt andet danne grundlag for en fælles retning for Kratbjergskolens to retninger. Billedet her er fra en emneuge om indianere i indskolen på Engholmskolen i 2014. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Skole inviterer offentligheden til at finde retningen

Allerød - 06. februar 2017

Kratbjergskolen i Lillerød inviterer til tre offentlige dialogmøder om fremtidens Kratbjergskole, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Møderne, som skolen kalder »Town Hall-møder«, skal udvikle skolens grundfortælling. Blandt spørgsmålene, der er skal debatteres, er følgende: Skolen skal bidrage til at klæde børnene godt på til fremtiden, men hvilke kompetencer skal skolen sørge for, at eleverne får med sig? Hvilken rolle skal forældrene, eleverne, erhvervslivet, kulturlivet, foreningerne spille i fremtidens skole, og hvad er den gode skole?

- Efter måneder med fokus på sammenlægning af administrative opgaver og fælles retning for ledelse er vi nu klar til at sætte fokus på udvikling af vores grundfortælling for vores skole, siger distriktsskoleleder Morten Permin.

Engholmskolen og Ravnsholtskolen blev fra dette skoleår lagt sammen til én skole, kaldet Kratbjergskolen, med to matrikler. Ifølge distriktsskolelereden skal møderne bidrage til at skabe en fælles fortælling for de to afdelinger.

- Vi ønsker at inddrage og lade os udfordre af alle gode kræfter i processen, som vil sætte ord på fremtidens udfordringer og handling bag Kratbjergskolens dna for nuværende og kommende generationer. Jeg håber desuden, at det kan bidrage til udrulning af et fælles børne- og læringssyn i hele kommunen, siger Morten Permin.

Town Hall-møderne finder sted 28. februar, 2. marts og 7. marts klokken 19.00-21.30.