Se billedserie Sjællandsmestrene i den internationale række over 15 år er her fanget i fuld aktion under konkurrencen. Holdet består af Anna Kærsgaard Sørensen, Emilie Lykke, Louise Francis, Marie Broen Magersholt og Mathilde Helbo Larsen. Foto: Wollfran

Send til din ven. X Artiklen: Seje sjippepiger slog Danmarksrekord to gange på to uger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seje sjippepiger slog Danmarksrekord to gange på to uger

Allerød - 11. februar 2017 kl. 13:08 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom den gamle rekord blot var to uger gammel, så lykkedes det fire piger fra Lillerød Rope Skipping Team at slå Danmarksrekorden i disciplinen double dutch speed 4x45 sekunder, som går ud på på skift at hoppe så mange gange som muligt i et dobbelt-sjippetov.

Pigerne er Anna Kærsgaard Sørensen, Emilie Lykke, Louise Francis og Mathilde Helbo Larsen, og det var også dem, der satte Danmarksrekord for 14 dage siden. Dengang lød den på 575,5 hop, men med den nye rekord kom der endnu mere fart under fødderne, da de nåede op på i alt 582 hop på højre fod i løbet af de tre minutter i de to sjippetov.

Verdensrekorden lyder på 603 hop, altså blot 21 mere end de fire Lillerødpiger nu har præsteret.

Den flotte Danmarksrekord blev sat, da der i weekenden var Sjællandsmesterskaber i sjipning eller rope skipping, som det også kaldes, i Lillerødhallerne. I alt var 200 piger og drenge med sjippetov i hænderne samlet i hallerne for at dyste om guldet, og Lillerød Rope Skipping Team var godt repræsenteret med ikke mindre end 17 deltagende hold.

I begynderrækkerne var der guld til Amilia Colding Wibholm, Ellen Louise Knudsen og Karolina Ahrensburg i rækken under 11 år. I samme række vandt Ella Brodersen, Izabella Jørgensen og Leonora Tamstorf Lauritsen sølv. I rækken 12-14 år for mix-hold var der ligeledes sølv til Aksel Vous Wulf-Andersen, Astrid Riis, Marie Tell.

Der blev også dystet i internationale rækker, hvor Lillerød Rope Skipping Team, som er en del af Lillerød Gymnastik, vandt både guld, sølv og bronze.

Guldet blev vundet i rækken over 15 år af Anna Kærsgaard Sørensen, Emilie Lykke, Louise Francis, Marie Broen Magersholt og Mathilde Helbo Larsen, mens der var sølv i samme række til Laura Francis, Mia Dobson, Natalia Rós Nielsen, Sif Fink Arnbjerg-Nielsen og Victoria Søkilde.

Ida Bøgh Krogh-Madsen, Josephine Grænge Rasmussen, Lærke Groth Rasmussen og Sofie Hvidegaard vandt ligeledes sølv i rækken 12-14 år, mens bronzen i samme række gik til Alfred Vous Wulf-Andersen, Asta Poulsen, Ellen Bøgh Krogh-Madsen og Lea Linderholm Henriksen.

Ifølge Majken Schneefeldt, som er mor til to piger på Lillerød Rope Skipping Team og sidder i bestyrelsen i teamets støtteforening, er der en særlig grund til, at Lillerød er så godt med, når det handler om at sjippe.

- Min oplevelse som forælder er, at der først og fremmest er en rigtig god holdånd, hvor sjipperne er gode til at støtte hinanden, og de erfarne sjippere er gode til at få de nye med op. Og så tror jeg også, det handler om trænernes tilgang til det her med at være et konkurrencehold. Tilgangen er at gå ind for at gøre det bedste, ikke fordi vi skal vinde. Det giver en anden mentalitet i klubben. Der er ingen tvivl om, at de er seriøse, og at der forventes, at man yder noget, men det er alligevel ikke så præstationsorienteret. Det tror jeg er medvirkende til, at de præsterer bedre, siger hun.