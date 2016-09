Se billedserie 84-årige Jytte Nielsen i gang med en ny sæson med de modne gymnastikdamer. Jytte har undervist i gymnastik i 65 år. Foto: Allan Nørregaard

Sej gymnastik-kvinde fejret i overraskelsesangreb

Allerød - 08. september 2016 kl. 05:46 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mere end 100 år er der blevet dyrket gymnastik i Lynge-Uggeløse Idrætsforening (LUI), og i 65 af årene har det været med Jytte Nielsen som instruktør. Den bemærkelsesværdige indsats blev fejret onsdag eftermiddag, da Jytte Nielsen blev overrasket i forbindelse med sæsonopstarten af hendes hold »gymnastik for modne damer« i Lyngehallen.

Det lykkedes at holde fejringen hemmelig, og selv da Jytte Nielsen et kvarters tid inden timens start trådte ind i hallen, anede hun trods faner, blomsterbuketter og opslag i gamle bøger om foreningen ikke uråd. Hun fik nemlig at vide, at de lokale medier skulle lave et indslag om gymnastikforeningen.

Det var først, da formanden for LUIs gymnastikafdeling Line Krog West tog ordet, det gik op for 84-årige Jytte Nielsen, at det var hende, der var årsag til faner, flag og blomster.

- Vi er her i dag, fordi vi skal fejre en instruktør, som har været her i 65 år. Det er meget prisværdigt, sagde formanden blandt andet.

- Jeg er helt chokeret og meget overrasket. Det er helt så mit hjerte galoperer af sted, sagde Jytte Nielsen, der forud for sæsonstarten var spændt, men altså ikke forberedt på den store overraskelse.

- Når man tager hjemmefra og skal starte en ny sæson op, er man jo lidt spændt. Da jeg så flagene i vinduet undrede jeg mig godt over, hvorfor de mon var det. Og da nogle af damerne på holdet begyndte at sige tillykke, tænkte jeg: hvorfor det, jeg har da ikke fødselsdag.

Hvor længe hun bliver ved med at iføre sig T-shirten med »instruktør« skrevet på ryggen er ikke helt til at vide. Men hun forsvinder ikke lige med det samme.

- Nu bliver jeg 85 til næste år, og jeg synes, jeg begynder at have lidt ondt i mit lår. Men mit lårben har også været brækket. Men sådan noget her kan da godt give lyst til at fortsætte. Og nu er det jo en ny sæson, der begynder, så jeg er her da i hvert fald et år endnu. Min mor blev ved med folkedans, til hun var 86, så det ligger åbenbart til familien, afslørede Jytte Nielsen, inden hun tog fat på den planlagte del af programmet; undervisningen.

Med til fejringen af den seje gymnastik-kvinde var naturligvis de modne damer på gymnastikholdet.