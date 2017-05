Se billedserie Der blev kæmpet helt til stregen i RunBikeRun i Allerød. Fra venstre Simone Sophie Stenberg, Asger og Jesper Melin. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Se fotos: Løbetur og to hjul for hele familien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se fotos: Løbetur og to hjul for hele familien

Allerød - 29. maj 2017 kl. 06:00 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejret og selskabet kunne ikke have været meget bedre søndag formiddag, da Allerød Cykel Klub inviterede hele familien til den anden udgave af RunBikeRun på et solbeskinnet Skovvang Stadion.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Udfordringen var for børn op til ni år en distance på 400 meter løb, to kilometer cykling og 300 meter løb på og omkring stadion, mens andre kunne vælge distancen to kilometer løb, 6,6 kilometer cykling og 300 meter løb.

Børnefeltet var det største, og da startskuddet lød, var der fuld fart på de små ben rundt på løbebanen, inden der blev skiftet til cyklen og ud på vejen. Vel tilbage på stadion blev der afsluttet med en gevaldig spurt, inden der blev hængt medaljer om halsen på samtlige deltagere.

Førstepladsen blev først afgjort på de allersidste meter. De to klassekammerater fra Skovvang Skole,

Jesper Melin og Asger så længe ud til at skulle afgøre sagen, men bagfra kom Simone Sofie Stenberg tordnende i en drømmespurt. Der måtte næsten målfoto til, inden Jesper Melin kunne kåres som vinder.

Han er otte år og var med for anden gang. Det var hans første sejr, og han virkede næsten lige så glad for sin klassekammerats andenplads.

Den rapfodede Simone Sofie Stenberg var et godt stykke efter de to jævnaldrende drenge, da hun tog hul på de sidste 300 meter. Men som nævnt kom der skræmmende fart på hende inde på stadion.

- Vi havde trænet lidt i Skovvangskolen, og jeg synes, det var sjovt at være med, men jeg kan bedre lide svømning og fodbold. Jeg vil dog gerne være med næste år, sagde Simone Sofie Stenberg.

En anden deltager med gode gener var Felix Miller Madsen på seks år. Begge forældre er dygtige idrætsfolk, og faren Christian Madsen har dyrket elitesport i 20 år og har et dansk mesterskab i halvmarathon. Han har været på landsholdet ved NM, EM og VM i crossløb, halvmarathon, bjergløb og duathlon. I en årrække har Christian været træner for en meget bred gruppe mennesker i firmaet Fullperformance. Hans personlige mål i år er de danske mesterskaber på halvmarathon senere på året og en top 10 placering i Eremitageløbet, som er en af hans store passioner.

- Jeg synes, at arrangementet RunBikeRun er fedt med overkommelige distancer, så alle får en dejlig oplevelse, uden at det bliver konkurrencepræget. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at gøre distancerne længere, for det er hyggeligt, som det er. Bare ærgerligt, at der ikke kommer flere deltagere, for det havde man fortjent, sagde Christian Madsen.

Felix Miller Madsen var meget glad for sin medalje, men placeringen og tiden var han fuldstændig ligeglad med. Han havde hele dagen glædet sig til den cola, far og mor havde lovet ham.

Primus motor på RunBikeRun var Axel Nielsen, der i årevis har været idrættens mand i Allerød Kommune.

- Jeg fik ideen, da jeg så tv-programmet Rigtige Mænd, og jeg synes, at jeg ville lave en lignende udfordring for hele familien. Det skulle ikke kun være løb - og ikke kun cykling, så jeg valgte begge dele med overkommelige distancer. Det er bestemt ikke for eliten men for både børn og deres forældre. Jeg havde dog håbet på flere deltagere, for vi har i arrangørgruppen lagt et meget stort arbejde i forberedelserne. Det sjoveste er jo helt klart at se børnene løbe og cykle. Jeg ved, at de bliver meget stolte, når de får medaljen om halsen. Nogle sover med den om natten, forklarede Axel Nielsen.

Udover medaljer var der præmier fra Intersport, Polar, Pauli Cykler og Jens Veggerby.