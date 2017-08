Se billedserie Der kan hverken spilles håndbold, volleyball eller badminton i hal et de kommende måneder. Hallen er blevet ramt af en kæmpe vandskade og har fået halvdelen af gulvet brækket op. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Kæmpe vandskade i Lyngehallen

Allerød - 08. august 2017 kl. 16:23 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Netop som Lynge Idrætsanlæg var ved at gøre klar til opstart efter sommerferien, er hal et blevet ramt af en kæmpe vandskade, og halvdelen af hallens gulv er blevet brækket op. Det er den kraftige regn, der faldt i forrige uge, som har forårsaget vandskaden.

- Allerød Kommune var jo et af de steder, hvor der kom rigtig meget regn, og vi er netop nu ved at undersøge helt præcist, hvordan vandet er kommet ind, for det ved vi ikke så meget om endnu. Men der er kommet vand ind, og nu skal vi sikre os, at det ikke sker igen, siger John Jensen (Nye Borgerlige), der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Derudover bliver kræfterne brugt på at finde ud af, hvordan skaderne udbedres.

- Det er jo en katastrofe lige nu, hvor alt starter op efter sommerferien, og der er mange brugere, der bliver berørt af det her. Så vigtigst af alt er vi i fuld krig med at finde ud af, hvordan vi får det ordnet hurtigst muligt, så det går så lidt ud over brugerne som overhovedet muligt, siger John Jensen, der fortæller, at det endnu ikke er besluttet, om gulvet skal repareres, eller om der skal lægges et helt nyt.

- Hovedkonklusionen er nok, at der bliver arbejdet hen imod at skifte hele gulvet ud, men det ligger ikke fast endnu. Det er det, jeg synes, der er den mest fornuftige løsning. Gulvet stod i forvejen til at skulle skiftes ud om fem-seks år, og for mig giver det ingen mening kun at lægge et halvt gulv nu, hvis den anden halvdel så skal skiftes om få år.

