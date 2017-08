Se billederne: Indkøbscenter bliver til rækkehuse

- Rækkehusene henvender sig både til unge og ældre og små som større familier, hvilket går fint i spænd med kommunens ønske om at opføre yderligere boliger, for at kunne tiltrække flere borgere i den erhvervsaktive alder til Allerød, siger Ib Henrik Rønje, der ejer Kongeegen A/S.

- Det er jeg for det første, fordi vi selvfølgelig gerne vil have flere borgere til kommunen. Og specielt til Blovstrød, hvor der ikke er så mange udbygningsmuligheder i den gamle del af byen. Det her er et optimalt sted at gøre det, da der i forvejen ligger en stor bygning, og der ikke er noget håb om, at det bliver et indkøbscentrum igen, siger han.