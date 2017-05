Se billedserie Der blev gået til den i Engholm Svømmehal, da 200 elever tirsdag morgen efter tur hoppede i vandet, som det første trin i en triatlon med 300 meter svømning, 10 kilometer cykling og tre kilometer løb. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: 200 elever jagtede borgmesteren

Allerød - 23. maj 2017 kl. 21:17 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jørgen Johansen var hare, da Ravnsholt Skole tirsdag afviklede det årlige triatlon for eleverne i 4., 5. og 6. klasse.

Langs med kanten hele vejen rundt i Engholm Svømmehal sidder omkring 200 elever tirsdag morgen side om side i badetøj og med nummer på både hånd og ben. De kigger allesammen hen på vippen, hvor idrætslærer Kirsten Dagnæs netop har fløjtet til stilhed.

- Godmorgen og velkommen til Danmarks bedste triatlon-stævne. God tur, og husk nu at det vigtigste er at have det sjovt og få en masse motion, siger hun.

Derefter kigger eleverne hen på skamlen på bane et, hvor borgmesteren står iført badeshorts og venter på at få lov til at hoppe i vandet - med et forspring på to minutter til de første elever.

Da fløjten lyder, tager han et hovedspring, rammer vandet med et ordentligt plask og giver sig i kast med de 300 meters svømning. Han lægger ud med crawl, men skifter hurtigt til adstadig brystsvømning i mormorudgaven, og da den første elev bliver sendt af sted efter ham, har han kun svømmet knap tre baner ud af de 12, han skal igennem.

Det er en mangeårig tradition, at Ravnsholt Skole arrangerer et triatlon for mellemtrinnet og for skolegruppen B1.

- Det er for at udfordre eleverne. De synes, det er enormt sejt at kunne komme igennem. Vi træner til det i idrætstimerne, men de træner også med deres forældre derhjemme. Og de elever, der har været med før, konkurrerer med sig selv for at forbedre deres tid, fortæller Kirsten Dagnæs.

Nogle af eleverne var tilmed så hurtige, at borgmesteren ikke kom først i mål på trods af sit forspring. Derfor er han klar til at prøve at forbedre sin præstation, hvis han bliver inviteret igen til næste år.

- Jeg synes, det var en god og hyggelig oplevelse og en dejlig tur rundt. Det er skønt med alle de begejstrede og aktive elever, og det er fantastisk, at de gennemfører sådan et løb. Jeg er meget imponeret, siger Jørgen Johansen.

