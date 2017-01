Se billeder: Man gik til stålet i Carl Ras Cup

I 31 år i træk, har der i Blovstrødhallen været turnering, hvor fodboldspillere, venner og kollegaer har dannet hold af seks personer og tørnet sammen i et slag indendørs fodbold. Den årlige turnering er så succesfuld, at den denne lørdag atter kunne samle 51 hold til en turnering fra klokken 08.20 om morgenen til midnat med kampe af syv minutters varighed. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Men det er det sociale, folk kommer for. Når de første hold er færdige, bliver de hængene i Cafeteriet til om aftenen, hvor alle har betalt for fællesspisning, og festen slutter først efter klokken 01.00 om natten.

Senoir A: COYS vandt over VVS Hjælpen. Senior B Morgen: Baku Boys vandt over Andersen & la Cour. Senior B eftermiddag: Holte Star vandt over Gitte Sass. Senor B aften: Blom Transport vandt over Autohjørnet Lyngby. Veteraner: Ama'r Sport vandt over Nejstgaard & Vetlov. Alle finaler blev afgjort med et enkelt mål og tre kom ud i forlænget spilletid.