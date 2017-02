Sandholmdrab: Drabssigtet var dømt til behandling

Den 34-årige irakiske mand, som er sigtet for at have dræbt en mand i Sandholmlejren sidste år, blev i 2014 kendt sinddsyg i gerningsøjeblikket, da han blev dømt for vold og røveri i Retten i Hjørring. Han fik en behandlingsdom og en udvisning, fremgik det af et grundlovsforhør i Hillerød onsdag, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.