S og R forlader også budgetforhandlinger

Allerød - 06. september 2017 kl. 13:58 Af Tore G. C. Rich

»Velfærden svigtes«, mener Socialdemokraterne og De Radikale i Allerød, der lige som SF og Enhedslisten nu har forladt budgetforhandlingerne.

Som SF og Enhedslisten skylde det et ultimativt krav fra borgmesteren om at stemme for byggeriet af en tennishal og et dryland betød.

- Vi vil ikke lægge stemmer til nye idrætsbyggerier, når der samtidig er et skrigende behov for renovering og nybyggerier på skole- og dagtilbudsområdet. I stedet for at udarbejde en investeringsplan for at genoprette disse kerneområder, prioriterer det lille flertal i byrådet fortsat byggerier, som kan og bør vente, til vi har råd, siger Miki Dam Larsen (S) og Klaus Fisker (R) i en pressemeddelelse.

- Det klinger derfor hult, når partier som Venstre, Konservative, Blovstrødlisten og Alternativet i valgkampen lover at prioritere kvalitet for børn, skoler og ældre, men i praksis gør det modsatte.

- Det samme flertal har i årevis hævdet, at de kunne levere det hele: lav skat, kvalitet i velfærden og masser af nybyggerier. Virkeligheden har dog indhentet dem, og Allerød er gået fra at have topkvalitet i velfærden til nu at have nogle af landets laveste budgetter til børn og ældre. Det betyder pressede børneinstitutioner og plejecentre med tynd bemanding til de plejekrævende. Vi - S og R - gik til forhandlingerne med målet om at ændre den kurs, men som forhandlingerne skred frem, mistede vi tilliden til, at det kunne lade sig gøre, uddyber Miki Dam Larsen.

- Vi er i konkurrence med flere nabokommuner om at tiltrække både nye borgere og kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer, og også derfor er det meget vigtigt, at vi er "konkurrencedygtige" på velfærdsområdet med gode skoler og dagtilbud. Kvaliteten her er med andre ord forudsætningen for en god kommunal økonomi og for langsigtet bæredygtig udvikling af Allerød. Det er endnu flere og nye idrætsbyggerier derimod ikke, siger Klaus Fisker.

Socialdemokraterne og Radikale Venstre vil senere fremlægge deres egne budgetforslag, der prioriterer velfærd og økonomisk balance for de kommende år.