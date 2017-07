Tre unge begik først tricktyveri mod den 43-årige i tunellen ved Allerød Station, man da offeret forsøgte at få sin mobiltelefon igen, udviklede det sig til røveri. Nu er to af de tre blevet dømt. Foto: Hans Jørgen Johansen

Røveri og vold gav fængsel og udvisning

Allerød - 18. juli 2017

En cirka 19-årig mand, der enten stammer Algeriet eller Marokko, blev mandag i Retten i Hillerød fundet skyldig i at have overfaldet en 43-årig mand fra Allerød og stjålet hans mobiltefon i tunnellen under Allerød Station, sammen med to andre unge mænd. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den tiltalte fik fire måneders ubetinget fængsel. Han blev desuden udvist med indrejseforbud i seks år, oplyser anklagerfuldmægtig Nicky Tandrup Petterson.

Overfaldet skete den 26. marts omkring klokken 05.30. Den 43-årige var lige stået af S-toget, da han blev passet op af tre unge mænd. Da de kort efter gik videre, opdagede han, at hans mobiltelefon var blevet stjålet fra hans lomme. Manden løb efter dem for at få mobiltelefonen tilbage. Det fik han også, men umiddelbart efter blev han overfaldet med knytnæveslag, som slog ham til jorden. Da han atter kom på benene, var de tre forsvundet fra stedet, og med sig havde de nu hans pung.

Billeder og video fra overvågning i både S-tog, på stationen og på M.D. Madsensvej viser, at de tre bevægede sig omkring som en gruppe.

Det er ikke klarlagt, hvem der slog, eller hvor mange slag der blev givet. Man kan ikke udpege den ene frem for den anden, og derfor blev den tiltalte i går dømt ud fra en formulering om, at det er sket i forening, oplyser Nicky Tandrup Petterson.

Den dømte nægter at have begået røveriet og tog forbehold for at anke sagen.

Han hævdede desuden selv at han var fra år 2000, hvilket ville gøre ham til et 16-17-årigt barn, men både Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet har fastslået, at han er fra 1998 og dermed over 18 år.

Manden er den anden dømte person i sagen. Den første af de tre, en 18-årig mand fra Marokko, blev i maj ligeledes idømt fire måneders fængsel, udvisning og indrejseforbud i seks år, hvilket landsretten stadfæstede 4. juli.

Den tredje er aldrig blevet fundet og er fortsat efterlyst. Alle tre har haft tilknytning til Center Sandholm.