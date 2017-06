Rektor til studenter: - Hold fast i fællesskabet

Se billedserie Huerne fløj i luften, da eksamenspapirerne var i hus fredag morgen.

Allerød - 23. juni 2017 kl. 15:56 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre års arbejde med lektier og eksamen sluttede i går på Allerød Gymnasium, hvor 238 studenter fik eksamenbeviset i hænderne.

Ved translokationen bød rektor Kirsten Schiellerup velkommen og indledte med at sige, at forældrene og gymnasiets ansatte i løbet af årene havde forsøgt at få indflydelse på de unges almene dannelse.

- For jer nybagte studenter er dannelsesprocessen selvfølgelig ikke slut. Den er nu lagt i jeres hænder. Nu er det op til dig, hvordan du vil bygge videre på det fundament, vi har skabt sammen. Hvilke værdier skal guide mit liv? Hvad er vigtigt for mig? Hvad vil jeg bruge det, jeg kan, til? Nu handler det ikke kun om at vælge studieretning - det er jeres livsretning, I skal i gang med, sagde hun og citerede blandt andet professor i psykologi, Svend Brinkmann for at sige, at fællesskabet og interaktionen med andre mennesker gør os til dem, vi er.

Fællesskabet er fantastisk

Hun fortsatte:

- Mange af jer ser bagsiden af individualiseringen. Man kan komme til at føle sig meget alene. Alene med sin stress og utilstrækkelighed. Måske med en følelse af, at man ikke rigtig hører til nogen steder, ensomhed, depression, et udefinerbart forventningspres. Og på den anden side er det jo en berusende følelse, når man har vovet noget, kastet sig ud i livet. Mærket at ens egne ben faktisk bar, da man stod alene. Så den følelse må man jo ikke gå glip af, man skal kaste sig ud i det, samtidig med at man skal være opmærksom på, at fællesskabet også er fantastisk. Vennerne, varmen, følelsen af at høre til og blive holdt af i tykt og tyndt - i godt og skidt. Følelsen af, at vi kan så meget mere sammen, end vi kan hver for sig, sagde hun.

Kirsten Schiellerup nævnte flere gode eksempler på fællesskab på gymnasiet de sidste tre år, blandt andet musicalen »Det vil tiden vise«, AG League, LAN-parties, fester og julebanko, der gav 17.000 kroner til hjemløse.

Hun sluttede af:

- Så kære studenter: Når I går ud ad døren, er det jeres ansvar at holde fast i fællesskabet - og finde nye. At holde fast i jer selv og det, I står for, og udvikle nye sider af jeres personlighed. Og det er jeres opgave at finde den balance mellem individ og fællesskab, der er jeres opskrift på det gode og meningsfulde liv. Det er jeg sikker på, I kan.

