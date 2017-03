Se billedserie Red Barnet har en række butikker rundt om i landet. Butikken i Allerød bliver den 15. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Red Barnet åbner butik i bymidten

Allerød - 06. marts 2017

Der har længe været tomt i lokalerne på Fritz Hansens Vej 31, men søndag eftermiddag var der atter liv i lokalerne, da repræsentanter fra Red Barnets Lokalafdeling i Allerød troppede op for at tage deres nye omgivelser i øjesyn. Red Barnet Allerød har nemlig fået lov til foreløbigt for to år at leje Fritz Hansens Vej 31, hvor foreningen i løbet af et par måneder vil åbne en genbrugsbutik med tøj, legetøj og andre sager til børn mellem 0 og 12 år.

Sonja Karaoglan, der er formand for lokalforeningen i Allerød, er begejstret for, at Red Barnet har fået fingre i lokalerne til butiksprojektet.

- Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes, efter at vi henvendte os til kommunen. Bygningerne her skal jo rives ned på et tidspunkt på grund af Byens Torv, så der er til at begynde med tale om en tidsbegrænset lejeaftale på to år. På den tid kan vi nå at finde ud af, om der er basis for sådan en butik i Allerød, og hvis der er det, finder vi nye lokaler i bymidten, når vi ikke kan være her længere, siger hun.

Et enigt byråd besluttede på sit møde den 23. februar at give Red Barnet lov til at leje lokalerne midlertidigt.

Omkring den 1. maj bliver dørene slået op i Allerøds nye genbrugsbutik, og i forretningen kommer man blandt andet til at møde Jakob Rolffes Becker, der skal være butiksleder.

- Jeg arbejder ikke længere og vil meget gerne ofre en hel masse tid på det her. Det bliver fedt at være med til at bygge det op sammen med en masse andre dejlige mennesker, siger han.

Lokalafdelingen er allerede i fuld gang med at skaffe brugt børnetøj, legetøj og børneudstyr, som butikken kan fyldes op med inden åbningen. Og indtil videre kan effekter afleveres hos naboen Mungo Park alle hverdage mellem klokken 9.30 og 14.

