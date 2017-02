Der er gang i kaffekanderne, når Ældre Sagen mødes til sine tirsdagsmøder i samlingssalen i kulturhuset Skoven 4. Men kaffe og service skal fragtes fra et anretterkøkken på førstesalen, og det er ikke særlig praktisk, mener Ældre Sagen. Foto: Lars Skov

Rævekage bremser anretterkøkken

Allerød - 08. februar 2017

Siden det nyrenoverede bibliotek og kulturhus stod færdigt i begyndelsen af 2015 har Ældre Sagen måttet fragte kopper, tallerkener og fade frem og tilbage mellem den store samlingssal i stueetagen og et anretterkøkken på første sal ved deres tirsdagsmøder, som hver uge samler mellem 120 og 150 deltagere. Årsagen er, at et planlagt anretterkøkken i stueetagen røg ud af ombygningen, fordi den overskred budgettet.

Derfor var det med glæde, Ældre Sagen konstaterede, at der i 2017-budgettet er sat 250.000 kroner af til et nyt anretterkøkken. Men smilene er atter stivnet noget, for et flertal i Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 9. januar, at etableringen af det lille køkken i stueetagen først skal igangsættes til november. Og det forstår Ældre Sagen ikke.

- Det manglende anretterkøkken i stueetagen har betydet, at vi ved vore ugentlige tirsdagsarrangementer skal transportere kopper, glas og fade fra 1. salen til og fra den store sal i stuen via en meget ustabil elevator mellem de 2 etager. Ældre Sagen har konstateret alt Kultur og Idræts Udvalget har besluttet at etableringen først skal starte i november 2017 på trods af beløbet er afsat i 2017. Og nu efterlyser vi svar på, hvorfor projektet først starter i november, siger Gunner Svendsen, der er formand for Ældre Sagen og nu har skrevet til byrådets medlemmer i håb om at få en forklaring.

Gunner Svendsen har allerede spurgt Kultur- og Idrætsudvalgets (KIUs) formand John Jensen (Nye Borgerlige). Men der kunne han ikke få et svar.

- Det er rigtigt, at jeg har været i dialog med Gunner Svendsen, men jeg kan ikke svare ham, for det er helt ude af KIUs hænder. Det drejer sig om, at budgetforligspartierne har besluttet, at de ikke vil anlægge køkkenet før efter valget i november. Og der er ingen af os andre, som forstår, hvad der ligger bag det, siger John Jensen og angiver, at der i udvalget var to som stemte for først at sætte etableringen i gang efter den 1. november, mens de øvrige medlemmer af udvalget undlod at stemme.

I referatet fra udvalgets møde den 9. januar kan man ganske rigtigt se, at Erik Lund (K) og Lea Herdal (Alternativet) stemte for, at etableringen af køkkenet først skal igangsættes efter den 1. november. Konservative og Alternativet er begge med i budgetforliget. Formand John Jensen (Nye Borgerlige), Nikolaj Bührmann (SF) og Theodore Gbouable (S) undlod at stemme.

Erik Lund bekræfter, at beslutningen er truffet.

- Det fremgår af den budgetaftale, vi har lavet, at det skal etableres efter 1. november. Det er en aftale vi har lavet, at vi gerne vil afsætte pengene i 2017, men til gengæld først efter den 1. november, siger Erik Lund, der ikke kan eller ikke ønsker at give en forklaring på, hvorfor det er vigtigt for budgetforligspartierne først at igangsætte anretterkøkkenet efter den 1. november. På spørgsmålet svarer han:

- Fordi det er der indgået en politisk aftale om. Det er det, der er vigtigt.

Lea Herdal (Alternativet), der ligeledes er med i budgettet, bekræfter aftalen, men ønsker heller ikke at kommentere den yderligere.

- Jeg kan kun sige, at der ligger en aftale iblandt budgetforligspartierne, og jeg kan ikke komme det nærmere, siger hun.

Erling Petersen fra Blovstrødlisten taler lidt mere ud af posen og afslører i hvert fald, at det ikke er hans påfund at udskyde anretterkøkkenet.

- Når du læser Gunner Svendsens brev, kan du se, at der er et eller andet, der stikker under. Der er en aftale om nogle ting. Sådan er det, når man er med i et forlig. Så giver man, og så tager man. Jeg ville såmænd gerne have sat anretterkøkkenet i gang nu, men man handler jo. Sådan er det at være med i et forlig. Og så har jeg fået nogle andre fordele. Det er helt ærlig snak, siger han.

Erling Petersen henviser til en passage i Gunner Svendsens brev, hvor formanden for Ældre Sagen selv prøver at ræsonnere sig frem til en forklaring på det udsatte anretterkøkken.

»Vi efterlyste argumentation for denne beslutning. Dette har vi ikke fået. Erik Lund fastholder beslutningen, da det er en aftale, der er indgået, og han argumenterer, at han altid overholder indgåede aftaler. Det er ikke oplyst, hvem denne aftale er indgået med. Kan det være et byrådsmedlem, der tidligere har givet udtryk for, at hun ikke støtter anretterkøkkenet efter en sag i foråret 2016 med aflåste skabe til service i anretterkøkkenet på første sal? Indtil denne sag gav hun udtryk for, at hun støttede projektet med anretterkøkken i stuen«, skriver han til byrådsmedlemmerne.

I brevet angiver Ældre Sagen desuden, at foreningen gerne ser anretterkøkkenet etableret i perioden fra den 15. maj til den 1. august. Altså i ferieperioden hvor en ombygning ikke vil genere tirsdagsarrangementerne.

»Igen, hvorfor vente til november. Det er næppe pengemæssige problemer, da pengene jo er afsat i budgettet. Vi vil gerne bede byråd og KUI genvurdere sagen og give feedback hurtigst muligt«, slutter brevet.