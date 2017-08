Radikale helt klar til kommunalvalget

»Vi prioriterer investeringer på Børne og Skoleområdet. Det betyder, at vi ønsker at øge normeringer inden for dagtilbud og sikre budgetter, således at vores kommuneskoler igen kan blive blandt de bedste i Danmark. Inden for sundhedsområdet ønsker vi, at der bliver værnet om normeringer på plejehjem. Endvidere, at der bliver etableret de nødvendige pladser til demente.