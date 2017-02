Radikale har valgt deres spidskandidat

Byrådsmedlem Klaus Fisker er på et opstillingsmøde blevet valgt som ny spidskandidat for Radikale Venstre i Allerød. Klaus Fisker er formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt medlem af Økonomiudvalget og Børn- og Skoleudvalget.

Han trådte ind i byrådet i slutningen af 2015, efter et turbulent efterår for de Radikale. Da Agnete Fog, der sad i byrådet for partiet i ni et halvt år, først på sommeren stoppede, blev hun først efterfulgt af Henrik Jansson, der dog aldrig kom i gang men fik orlov på grund af sygdom i familien. Thomas Elkjær trådte i stedet til og sad i byrådet hele efteråret, indtil Henrik Jansson i november vendte tilbage. Det var dog for en meget kort periode, for i december stoppede han med øjeblikkelig virkning helt.