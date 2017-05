Se billedserie Mette Petersen fik en borgmester-krammer, da hun onsdag eftermiddag blev fejret på Lillevang Skole. Foto: Allerød Kommune

Prisvindende lærer hædret på skole

Allerød - 10. maj 2017 kl. 21:35 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk- og idrætslæreren Mette Petersen har modtaget Politikens Undervisningspris og har dermed fået titlen som Danmarks bedste grundskolelærer. Det blev fejret på skolen onsdag eftermiddag, hvor den populære lærer fik endnu flere blomster, lykønskninger og rosende ord med på vejen. Af lokale politikere, af kollegaerne og af sin distriktsskoleleder.

- Den anerkendelse, som Mette har fået fra alle parter er jo helt fantastisk, og jeg vil gerne sende et utroligt stort tillykke til Lillevang Skole. Men først og fremmest selvfølgelig til Mette. Det er så godt gået, sagde formand for Børn- og Skoleudvalget Miki Dam Larsen (S) og tilføjede:

- Én af hendes elever skriver for eksempel, at Mette har superkræfter, en anden at hun er mega engageret, og når hun først kommer i gang, er det meget svært at falde bagud. For mig at se er begge udtalelser vidnesbyrd på, at lærere som Mette gør en forskel for vores børn og unge. Hun er i allerhøjeste grad en værdig repræsentant for folkeskolerne i hele Allerød Kommune.

Det var da også en glad og stolt distriktsskoleleder, Mads Ingvardsen, der havde samlet skolens medarbejdere til en markering på lærerværelset.

- Jeg vil gerne sige tak for den store indsats, som hun og mange andre supergode kollegaer yder hver eneste dag på Lillevang Skole. Nu ved nogle flere dét, jeg allerede vidste: at vores medarbejdere her på skolen er de bedste, sagde han.

Også borgmester Jørgen Johansen var kommet for at sige tillykke - til Mette Petersen og til skolen.

- Det her beviser endnu en gang, hvor dygtige lærere og medarbejdere vi har i kommunens folkeskoler. Mette er kåret til Danmarks bedste grundskolelærer, hun er et ekstremt inspirerende eksempel, og jeg er overbevist om, at mange af hendes kolleger besidder de samme kompetencer. Det er for mig at se det bedste udgangspunkt for, at vi får nogle børn og unge, som trives og har lyst til at lære, sagde han blandt andet.

Her på avisen kender vi også Mette Petersen ganske godt. Det er nemlig hendes klasser, der de seneste to år har vundet Frederiksborg Amts Avis' udgave af aviskonkurrencen »Avisen i undervisningen«, hvor skoleelever dyster om at lave den bedste avis. Og i 2016 gik hendes 8. klasse endda hele vejen og vandt den landsdækkende konkurrence.