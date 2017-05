Send til din ven. X Artiklen: Presset økonomi stopper renovering af hal-tag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Presset økonomi stopper renovering af hal-tag

Allerød - 18. maj 2017 kl. 13:40 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Servicerammen presser kommunens økonomi. Det kunne økonomiudvalget konstatere på sit seneste møde, hvor det forventede regnskab for 2017 viste, at budgettet ligger meget tæt på servicerammen. Netop af den årsag har forvaltningen sat renoveringen af Lyngehallens tag kortvarigt i bero. Det gør forvaltningen for at undersøge, om der er behov for at byrådet genåbner budgettet, oplyser Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

- Lyngehallens tag skal nok blive renoveret. Vi vil blot sikre os, at kommunen ikke risikerer en økonomisk sanktion fra staten. Vi har hele tiden vidst, at budgettet i 2017 ligger meget tæt på servicerammen, og derfor følger vi også udviklingen nøje politisk. Opfølgningen baserer sig på kun tre måneder af året, så nu venter vi i første omgang og ser, om der reelt bliver behov for at åbne budgettet igen. Det ved vi senest i august, hvilket er tids nok til, at byrådet kan tage hånd om det, udtaler borgmester Jørgen Johansen (K) i den forbindelse.

I pressemeddelelsen hedder det yderligere:

»Forvaltningen følger kommunens principper for økonomistyring, som også indebærer, at der bliver fremlagt en sag til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet, hvis det ikke er nok kun midlertidigt at sætte renoveringen af Lyngehallens tag i bero. Allerød Kommune har både i 2016 og 2017 budgetteret op til servicerammen.«