Det er besluttet, at Lillevang Skoles indskolingselever fremover skal gå på afdeling Skovvang, og det bliver der ikke lavet om på, siger et flertal i byrådet. Foto: Allan Nørregaard

Politikere vil ikke blande sig i skolestruktur

Allerød - 22. januar 2017 kl. 12:09 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældre, der er utilfredse med den kommende skolestruktur på Lillevang Skole, skal ikke forvente hjælp, ændringer eller indblanding fra flertallet i byrådet.

Partierne bag budget 2016, som 2:2-modellen er en del af, har udsendt en pressemeddelelse, hvori de vedkender sig det politiske ansvar og bakker op om den beslutning Lillevang Skoles bestyrelse har truffet for den fremtidige struktur. En struktur, der som bekendt kommer til at betyde, at indskolingen fra 0.-5. klasse skal samles på afdeling Skovvang, mens udskoling fra 6.-9. klasse skal gå på afdeling Lillerød.

»Vi, der har stemt for 2:2-modellen, påtager os naturligvis hele det politiske ansvar for denne beslutning. Som konsekvens heraf besluttede et enigt byråd i april 2016 at overlade implementeringen af modellen til de to nye skoler i midtbyen: Kratbjergskolen og Lillevangskolen. Også denne beslutning påtager vi os det politiske ansvar for«, lyder det i pressemeddelelsen, hvor partierne også understreger, at de ikke agter at blande sig i skolestrukturen.

»De to skoler har nu, efter en grundig og kvalificeret faglig og pædagogisk proces, taget beslutning om deres skoles fremtidige struktur. Vi bakker disse beslutninger op. Vi har tillid til ledelser og bestyrelser på de to skoler. Vi har tillid til lærerne og til, at de er optaget af at skabe den bedste skoletid for vores børn - med høj faglighed, trivsel, dannelse og personlig udvikling. Vi agter således ikke at blande os i eller ændre på den skolestruktur, man har valgt på henholdsvis Kratbjergskolen og Lillevangskolen«, skriver de.

Flertallet bag budget 2016 og 2:2-modellen består af Konservative, Venstre, Blovstrødlisten og Alternativet.