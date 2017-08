Politiet: Anmeld alle episoderne

- Det er jo et område, vi har fokus på, og som vi jævnligt kommer og patruljerer i. Det er selvfølgelig ikke det samme som, at de her ting sker, lige når vi kommer. Omvendt er vi ikke så naive, at vi tror, der ikke sker noget, når vi ikke er der. Derfor er det vigtigt, at vi får den viden, der skal til fra beboerne i området, og derfor vil jeg gerne appellere til, at hvis man oplever episoder med personer, der antaster en eller gør noget andet, som gør en utryg, så skal man ringe til politiet og fortælle, hvad man oplever. Det er vores eneste chance for at få at vide, hvad der sker. Vi er jo afhængige af de input, vi får fra borgerne, siger Freddy Bech Jensen, der er stationsleder på Nordsjællands Politis station midt.