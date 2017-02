Der er udsigt til, at folkeskolerne i Allerød kan få en økonomisk håndsrækning i 2017. I hvert fald går byrådet nu i dialog om at tilbagebetale en sum penge til skolerne. Billedet er fra en idrætsdag på Lynge Skole. Foto Lars Skov

Penge på vej til trængte skoler

Allerød - 09. februar 2017 kl. 05:50 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en samlet henvendelse til byrådet beder skolebestyrelserne i kommunen om at få tilbagebetalt penge som kompensation for budgetændringerne i skoleåret 2016/2017. Det har Økonomiudvalg nu sagt ja til at arbejde videre med.

- Det er et enigt Økonomiudvalg, der sender processen videre. Vi tager henvendelsen fra skolebestyrelserne meget seriøst og vil i hvert fald gerne kigge på det, siger borgmester Jørgen Johansen (K), der sammen med de øvrige medlemmer af udvalget har sendt sagen videre til beslutning på det førstkommende byrådsmøde.

Indtil da udnyttes tiden til dialog og forhandling. Blandt andet om hvor mange penge der er i spil, samt om hvad retningen og fundamentet skal være.

I skolebestyrelsen på Lillevang Skole, der pt nok må betragtes som den mest trængte skole i kommunen, glæder man sig over, at der i Økonomiudvalget var en positiv indstilling til at gå videre med henvendelsen.

- Det er jeg selvfølgelig super tilfreds med. Og jeg vil sige, at vi havde da også et begrundet håb om, at det var den vej, det ville gå, siger skolebestyrelsens formand Lau Gottschalk Nygaard.

Også hos formanden for Børn- og Skoleudvalget, Miki Dam Larsen (S) noteres det med glæde, at der er enighed om at kigge på at tilbageføre penge til skolerne.

- Jeg er enormt glad for, at der endelig kommer en åbning fra forligspartiernes side. Jeg har længe sagt, at hvis man vil skabe tillid på området, handler det i høj grad også om økonomi, fordi hele børne- og skoleområdet har holdt hårdt for økonomisk, siger han.

