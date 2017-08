Penge på vej til farlige strækninger

Efter den alvorlige trafikulykke, der skete på Kollerødvej ved afkørselsrampen fra Hillerødmotorvejen mandag aften, håber formanden for Teknik- og Planudvalget, Jesper Hammer fra Nye Borgerlige nu på, at kommunen får økonomisk mulighed for at gøre udsynet på netop det sted bedre.

- Man skal stikke snuden et godt stykke frem for at se, om der kommer nogen fra venstre, når man kommer op af den rampe. Og vi har i vores trafikhandleplan en stribe af de her steder, som der desværre ikke rigtig er blevet gjort noget ved på trods af en pulje på fire millioner kroner. Det er fordi alle pengene de seneste år er blevet brugt på store projekter som Kongevejen og Hillerødvej i Lynge. Derfor har vi i forbindelse med budgetforhandlingerne foreslået, at vi laver en separat pulje på to millioner båndlagt til de farlige steder, siger Jesper Hammer.