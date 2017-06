Pakker fra Allerød skabte glæde i ørkenen

Selvom soldaterne i Irak har adgang til et lille supermarked, så er dansk slik et sjældent syn på de kanter. Og for flere af de danske soldater var det første gang i flere måneder, at de smagte en piratos. Så der er ikke noget at sige til, hvis munden løb i vand.