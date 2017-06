Forureningen af grundvandet under Bregnebjerggård Fyldplads (som ligger til venstre i billedet) er steget, viser kommunens målinger fra stedet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Øget vandforurening under affaldsdepot Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Øget vandforurening under affaldsdepot

Allerød - 02. juni 2017 kl. 05:07 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forureningen af grundvandet under Bregnebjerggård Fyldplads er steget betragteligt. Det viser kommunens målinger.

Siden 2010 har Allerød Kommune haft en skærpet overvågning af grundvandet ved Bregnebjerggård Fyldplads for at følge forureningen fra depotet. Målingerne rapporteres til kommunen to gange årligt og har hele tiden ligget over grænseværdierne. Men i målinger fra en boring lige under affaldsdepotet i april 2016, kan man se en betragtelig stigning af klorid og sulfat samt af vandets ledningsevne.

- Boringerne bruges til at overvåge forurening fra depotet. Mængden af klorid og sulfat, som resultaterne viser, mener vi stammer fra det affald, der er deponeret i grusgraven, og derfor kan vi i udvalget konkludere, at kommunen skal fortsætte overvågningen på skærpet niveau, siger Erik Lund (K), der er formand for Klima- og Miljøudvalget.

Men man skal ikke være bekymret, mener udvalgsformanden:

- Nej, overhovedet ikke. Det er over de grænseværdier, som man anbefaler, men det er ikke noget, der er katastrofalt, og som vi skal gribe ind overfor, siger han.

Allerød Kommune behandler i øjeblikket en ansøgning fra Bregnebjerggård om fortsat deponering af affald. Et krav til virksomheden i forbindelse med en ny miljøgodkendelse bliver, at der skal lægges en membran i bunden af depotet for at begrænse nedsivning af forurening.

- En membran under det nye affald vil forhindre, at vandet siver ned igennem jorden til grundvandet. Det bliver samlet op inden og skal så ledes væk og renses. Enten ved at virksomheden selv gør det, eller ved at den afleder det til renseanlægget, siger Niels Erik von Freiesleben, der er miljøchef i Allerød Kommune.

Ligesom udvalgsformanden mener miljøchefen ikke, at man skal være bekymret for den stigende forurening.

- Nej, det skal man ikke. De her værdier er der ikke noget alarmerende i, siger Niels Erik von Freiesleben.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.