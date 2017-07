Øget trafiksikkerhed ved privatskolen

Netop nu holder skoleelever landet over sommerferie. Og når eleverne på Allerød Privatskole i begyndelsen af august vinker farvel til sommerferien og siger goddag til et nyt skoleår, kan de og deres forældre glæde sig over, at de kan gå i skole ad en mere sikker skolevej. Inden skolestart bliver der nemlig etableret et fodgængerfelt med midterhelle på Sortemosevej, hvor skolen har adresse.