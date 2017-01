Nytårsbal for de danseglade

For Ingrid og Elmer Christensen var det bare alt for ærgerligt, da Allerød kommune sparede det nytårsbal væk, der ellers var blevet en tradition. Derfor dannede de sammen med nogle andre danseglade venner Allerød Balkomité, og i år arrangerer de Nytårsbal i Allerød for syvende gang.

- Oprindeligt var det kommunens arrangement, men så lukkede de pengekassen i. Vi var ellers til det 10. nytårsbal i Blovstrødhallen, og borgmesteren sagde, at nu var det blevet en tradition. Men da vi så nærmede os sommeren, havde jeg en mavefornemmelse af, at der ikke ville blive noget nytårsbal året efter. Så vi kontaktede kommunen og fandt ganske rigtigt ud af, at det var slut med kommunens nytårsbal, fortæller Ingrid Christensen, der sammen med sin mand og dansepartnerne i deres quadrille tog sagen i egen hånd og dannede Allerød Balkomité for at videreføre nytårsballet.