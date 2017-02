Se billedserie Snart er der ikke længere plads til fodboldmål på græsplænen ved siden af Plejecenter Skovvang, hvor det nye demensplejecenter skal ligge. Foto: Allan Nørregaard

Nyt demensplejecenter på vej

Allerød - 21. februar 2017 kl. 09:56 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når hukommelsen begynder at svigte, er det vigtigt, at kommunens borgere kan få den helt rigtige hjælp. Derfor har Sundheds- og Velfærdsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet besluttet, at der skal bygges et nyt demensplejecenter i Allerød, og torsdag skal Byrådet tage stilling til, hvordan selve byggeriet skal udformes. Det oplyser Olav B. Christensen (V), der er formand for Sundheds- og Velfærdsudvalget.

- Jeg er rigtig glad for, at der er et nyt demensplejecenter på vej, fordi uanset på hvilken måde, man bliver gammel, så er det vigtigt, at der findes et tilbud i nærområdet, og der er et voksende behov for pleje af demente i Allerød Kommune, siger Olav B. Christensen.

Det er endnu ikke fastlagt en dato for, hvornår byggeriet går i gang, men det nye demensplejecenter kommer til at ligge på arealet syd for Plejecenter Skovvang. Der bliver plads til 40 beboere, og for et år siden blev det besluttet, at det er KAB, der skal stå for byggeriet.

- En af de ting, vi satser på ved indretningen af det her plejecenter, er, at det føles som et åbent og rart hjem for den demente borger. Beboerne på det nye demensplejecenter skal føle sig trygge, der skal være luft og lys, og så skal der masser af aktiviteter, siger formanden for Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Det indendørs areal er ikke det eneste, der er i fokus, når det nye demensplejecenter skal bygges.

- Beboerne skal have mulighed for at komme ud i en gårdhave. Men gårdhaven bliver lavet indadtil, så den demente borger ikke har mulighed for at forvilde sig uden for plejecentret, og det er et spørgsmål om tryghed for både borgeren og personalet, siger Olav B. Christensen.

Det er kommunen, der ejer grunden, hvor det nye demensplejecenter skal bygges. Den sælger kommunen for omkring 7,5 millioner til det boligselskab, der skal stå for byggeriet.

Til gengæld er det kommunen, der skal betale for plejecentrets serviceareal og aktivitetscenter. Demensplejecentrets serviceareal kommer til at koste omkring 8,6 millioner. Aktivitetscentret kommer til at koste omkring 3,5 millioner, og så afsatte kommunen en million til projektering i 2016.

Hvis man trækker indtægtens af salget på grunden fra, kommer plejecentret til at koste kommunen omkring 5,6 millioner. Det oplyser formanden for Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Hvis alt går efter planen, kommer det nye demensplejecenter til at slå dørene op i starten af 2019.