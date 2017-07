Nyt boligområde får skov med tegl og mursten

Når det kommende boligbyggeri i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej står færdigt, og beboerne begynder at benytte det omkringliggende område rekreativt, så vil de givet søge ind i den lille Teglskoven, der ligger yderligere mod syd.

Skoven har et rammende navn, for her vil dens gæster observere store mængder af deponeret byggeaffald. Det stammer især fra Blovstrød Teglværk, men også fra andre teglværker i området, oplyser Allerød Kommunes forvaltning.

På grund af den forventede øgede brug af skoven har Niras for kommunen udarbejdet et notat, der er en historisk redegørelse og risikovurdering af byggeaffaldet. Affaldet består især af tegl og mursten, som er kasseret fra produktionen af tegl, men der er også konstateret en mindre forekomst af tagplader af eternit. De stammer sandsynligvis fra deponerede bygningsdele fra Blovstrød Teglværk og kan indeholde asbest. Derfor vil alle synlige eternit-tagplader blive fjernet fra området, oplyser kommunen.

Når det er sket, vurderer notatet, at der ikke vil være umiddelbar risiko for, at skovens gæster bliver udsat for miljøfremmede stoffer i Teglskoven. Tegl og mursten vurderes ikke at udgør en risiko.