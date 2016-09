Foto Lars Skov

Ny redegørelse på vej i låsesagen

Allerød - 22. september 2016 kl. 05:27 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge bekendtgjorde en anonym person at have politianmeldt Allerød Kommune i forbindelse med låsesagen, og på tirsdagens byrådsmøde gav sagen anledning til en livlig debat. Flere byrådsmedlemmer gav udtryk for, at de ikke ved, hvad der er op og ned i sagen, og blandt andet derfor har borgmester Jørgen Johansen (K) nu igangsat en ny redegørelse.

- Vi er ved at finde ud af, hvad der op og ned i det hele. Vi skal have fundet ud af, om der er sket nogen forkerte ting. Hvis der er noget om det, er vi jo nødt til at forfølge det, for ingen har interesse i at gøre noget forkert. Derfor skal det undersøges til bunds, siger han.

Dermed imødekommer han et ønske, som Nye Borgerlige ytrede på byrådsmødet, og som John Jensen dagen derpå gentager overfor Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har allerede fået en lille redegørelse over, hvor mange penge der er brugt på låsesystemer i 2015, og den viser, at der i en periode på 10 måneder er brugt 2,1 millioner. Nu har vi så bedt om at få en redegørelse for, hvor mange penge der er brugt i i 2014 og 2016, samt hvad der planlagt at bruge i 2017. Vi vil også gerne vide, hvilke budgetter pengene er taget fra, siger han og fortsætter:

- Jeg vil jo gerne vide, hvis der er sat penge af til det i 2017 også, for så vil jeg stoppe det med det samme. De penge skal vi i så fald hellere bruge til kernevelfærd. Hvis vi kunne have brugt de fem millioner, der ser ud til at være brugt for meget, på kernevelfærd i stedet for, så havde jeg da foretrukket det, og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at man indtil nu ikke har været mere interesseret i at komme til bunds i det.

