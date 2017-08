Se billedserie Borgmesterkandidat Viggo Janum (tv.) og formand Flemming Ipsen (th.) fra Vores Allerød kender hinanden både fra da de var medlemmer i Venstre og fra et tidligere arbejde. De arbejder godt sammen, fortæller de. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny lokalliste vil danse både med byråd og borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny lokalliste vil danse både med byråd og borgere

Allerød - 04. august 2017 kl. 05:52 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokallisten Vores Allerød, er klar med dets valgprogram. Målet er at gøre kommunen mere attraktiv, og det skal ske ved et samarbejdende byråd, der inddrager borgerne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I et 11 sider langt valgprogram slår Allerøds nye lokalliste ved det kommende kommunalvalg, Vores Allerød, fast, at listen ikke blot kerer sig om skolepolitik. Valgprogrammet, der også kan hentes på partiets hjemmeside Voresalleroed.dk, beskriver politik inden for områder som økonomi, daginstitutioner, folkeskoler, svage samfundsgrupper, flygtninge, seniorer, lokalsamfund, Allerød Bymidte, kommunens ansatte, trafik, virksomheder, beskæftigelse, kultur og fritid, miljø, boligudbud og frivilligt arbejde.

Og samtidig slår valgprogrammet fast, at Vores Allerød ikke er partipolitisk, men arbejder på et borgerligt grundlag. Dog er det så bredt funderet, at det i det centrale bagland har folk, som fx stemmer på SF.

Overordnet set, har lokallisten to baggrunde. Den ene udspringer af forældreforeningen på Lillerød Skole, som kæmpede for at enten at bevare Lillerød skole, eller at få en mere stabil skolestruktur, som Viggo Janum, Vores Allerøds spidskandidat, udtrykker det. Sammen med formanden, Flemming Ipsen, er de repræsentanter for lokallistens anden, borgerlige baggrund. Begge har de en fortid i partiet Venstre.

Lokallistens overordnede vision, fortæller de, er, at Allerød skal være den mest attraktive kommune at bo i i Nordsjælland, for alle aldersgrupper.

- Når jeg er sammen med venner og familie rundt om i landet vil jeg gerne med stolthed kunne fortælle, at jeg bor i Allerød og arbejder i Allerød Byråd, siger Viggo Janum

Den stolthed mangler i dag, mener både han og Flemming Ipsen. De tænker begge tilbage til den urolige tid efter sidste kommunalvalg, hvor man ikke lige kunne blive enig om en borgmester, og om det generelle arbejde i byrådet.

- Vi havde konstitueringen med valg af borgmester. Vi er til grin. Der er skolestrukturen. Andre kigger på Allerød og tænker: Hvad foregår der? Vi vil have stoltheden tilbage, så folk siger, der er en spændende udvikling i Allerød, siger Viggo Janum.

Til det er der blandt andet brug for et bedre samarbejde i byrådet og for større borgerinddragelse, mener de.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.