Ny leverandør på plejeområdet

Sammen med Hillerød og Furesø Kommuner har Allerød Kommune netop afsluttet et udbud på plejeområdet. Det blev vundet af den private leverandør Aleris Omsorg A/S, oplyser Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

- Hjemmepleje til vores ældre borgere er både vigtigt og samtidig et område, hvor krav og forventninger ændrer sig hele tiden. Det allervigtigste er selvfølgelig, at vores borgere er godt tilfredse med hjælpen. Men fordi kravene skifter så meget, skal vi hele tiden have for øje at udvikle og finde nye muligheder, så vores ældre får den bedst mulige service, udtaler borgmester Jørgen Johansen (K) i den forbindelse.

- Vi har positive forventninger til at vi, ud over en god og sikker drift, får et produktivt samarbejde i forhold til kvalitetsudvikling, dokumentation og rehabilitering. Aleris vil helt sikkert blive et godt supplement til den allerede gode kommunale hjemmepleje, siger han.

- Aleris Omsorg er på nuværende tidspunkt tilstede i cirka 15 procent af landets kommuner, og vores absolut vigtigste opgave er at tilbyde hjemmehjælp til borgerne, hvor kvalitet og borgertilfredshed er i højsædet. Vi glæder os til at komme i gang, og heldigvis har vi også tidligere været leverandør til Allerød, hvilket gør, at vi har en god erfaring for borgergrundlaget. Det er altid et godt udgangspunkt. Vi ved, at Allerød Kommune er en kvalitetsaktør. Aleris er en kvalitetsleverandør, og derfor ser vi frem til et godt samarbejde, siger Miriam Toft, der er administrerende direktør i Aleris.

Formand for Sundheds- og Velfærdsudvalget, Olav B. Christensen (V) er spændt på det kommende samarbejde:

- Vi forventer os meget af samarbejdet med Aleris, som er en professionel aktør med mange års erfaring på området. Indledningsvis er det vigtigt, at skiftet fra den nuværende leverandør sker smertefrit for de ældre borgere. Jeg er ikke bekymret, da jeg fornemmer, at Aleris har en klar ide om, hvad borgergrundlaget i Allerød særligt har brug for, siger han.

Aftalen træder i kraft pr. 1. september 2017.