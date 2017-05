Det nyindkøbte telt var i brug ved Danish Spring.

Nordea-penge til orienteringsløbere

Allerød - 10. maj 2017 kl. 12:14 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød Orienteringsklub har modtaget 47.500 kroner i støtte fra Nordea-fonden. Pengene har klubben brugt til at købe et stort telt samt en ny farvelaserprinter til at printe orienteringskort til træning og konkurrence.

Klubben arrangerer jævnligt store stævner med mange deltagere, hvor der kræves ordentlige forhold på stævnepladserne ude i naturen. Og det store telt, som klubben nu har indkøbt, kan fremover huse kiosk, servering og andre funktioner ved klubbens store arrangementer. For eksempel når Allerød Orienteringsklub til næste år skal arrangere DM i ultralang i Jægerspris Nordskov.

Derudover er støtten fra Nordea-fonden gået til at købe en ny farvelaserprinter. Dermed får AOK mulighed for selv at printe orienteringskort, både til klubbens træning, og til når der er konkurrencer på programmet.

- Det kræver mange ressourcer at drive en stor ungdomsafdeling og talentudvikling, så støtten fra Nordea-fonden til telt og printer gør virkelig en forskel for Allerød Orienteringsklub, siger Gert Nielsen, fra Allerød OK.