Niras bygger ud på Sortemosevej

- Vi har 11-12.000 kvadratmeter nu, og vi taler om en udbygning i størrelsesordnen 6000 kvadratmeter. Kommunen har nærmest været proaktiv i forhold til en udbygning og kontaktede os selv kort efter, at fusionen var faldet i hak. Og vi har allerede nu fået grønt lys til, at vi kan bygge det, vi har brug for, siger Carsten Toft Boesen, administrerende direktør i Niras til Frederiksborg Amts Avis.

- Nu skal vi så i gang med at have udformet projektet og i samarbejde med en arkitekt finde ud af, hvordan det skal se ud. Det mest sandsynlige er, at der bliver lavet en forlængelse af bygningen hen mod privatskolen, men det ligger ikke helt fast endnu, siger direktøren og fortæller, at der faktisk i det oprindelige projekt for bygningerne, hvor IBM tidligere havde til huse, var skitseret en udvidelse i den retning.