Der var trængsel i kantinen, da der mandag morgen var fælles morgenmad for at fejre, at 200 nye kollegaer flyttede ind på Sortemosevej. Foto: Niras

Niras begyndte ugen med vokseværk

Niras' to byggeridirektører, Mads Søndergaard og Mikael Voldborg, bød velkommen og adresserede blandt andet, at der bliver lidt trangt i lokalerne de næste par år, indtil en ny 6000 kvadratmeter stor tilbygning står klar.

- Det har været noget af et puslespil, men vi synes, at vi har landet fordelingen af pladser på en god måde. Der er ingen tvivl om, at vi skal vænne os til alt det nye. Og at vi kommer til at sidde tæt, indtil den nye tilbygning er klar. Så derfor skal vi alle udvise lidt ekstra tålmodighed, overbærenhed og god karma i det næste stykke tid, sagde de blandt andet.